Obras na Avenida Aurora e na Alice Buosi continuam

As obras na Avenida Aurora Fernandes Bolonha e na Avenida Alice Buosi, feitas pela Prefeitura, se aproximam da fase final. As avenidas se cruzam, e embora sejam obras distintas, mas na mesma região, estão sendo feitas simultaneamente.

A pavimentação da Avenida Aurora Fernandes Bolonha foi concluída na quarta-feira, dia 15. De acordo com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), em uma publicação em sua página da rede social Facebook, para a conclusão da via ainda é necessário a implementação da sinalização e iluminação. Além disso, estão sendo feitas outras adequações, como a limpeza das proximidades.

O prefeito pediu para que a população evite passar pelo local por enquanto. Porém, se não for possível, a prefeitura solicita aos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que utilize a via com os cuidados devidos.

Na Avenida Alice Buosi, o trabalho ainda não foi concluído, mas segue para a finalização. Atualmente, segundo o prefeito, está sendo feito as adequações dos bueiros e galerias de águas pluviais e a construção das calçadas, assim como a preparação da base para a pavimentação.

No local, a pavimentação está prevista para os próximos dias e a rede de iluminação de Led também está em fase final de montagem na Avenida.