Prédio do Projeto Mais Cultura está quase finalizado

Vargem foi a única cidade do Estado de São Paulo contemplada com este projeto em parceria com governo federal

A obra do Projeto Mais Cultura, no Jardim Paulista, reiniciada em 2018, está praticamente finalizada, conforme apurou a Gazeta de Vargem Grande. No entanto, ainda não há previsão para inauguração ou também do início das atividades que serão desenvolvidas neste importante projeto que visa ser um centro de desenvolvimento e difusão de cultura na cidade.

A construção teve início no primeiro mandato do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e ficou parada de 2013 até 2018. O Mais Cultura é uma iniciativa do governo federal que o município foi contemplado, após a elaboração do projeto realizado pela então diretora de Cultura, Márcia Iared, que voltou ao cargo nesta gestão. Na época, eram 20 projetos para o Brasil todo e Vargem Grande do Sul foi a única cidade do Estado de São Paulo a ser contemplada.

O prédio chama a atenção por quem passa pela Rua Maria Galbon Strazza no Jardim Paulista. Todo pintado em grafite, com suas grades pretas e o portão pintado em vermelho, depois de inaugurado o Projeto Mais Cultura vai cumprir importante papel na disseminação cultural junto aos bairros periféricos da cidade, atingindo um público carente de ações neste sentido. Uma vez implementado, o projeto tem tudo para impactar positivamente a vida de centenas de jovens vargengrandenses.

Segundo Amarildo informou à Gazeta em 2018, na ocasião do início da construção, o valor da obra seria de R$ 600 mil. “Licitamos a obra e deixamos para a administração nova continuá-la ao assumir, mas por razões que desconhecemos, a obra foi paralisada. Colocamos um pouco de recurso próprio e conseguimos recuperar os recursos do governo para dar um reinício à obra”, contou Amarildo. “O recurso a ser investido no Mais Cultura, entre Governo Federal e recurso próprio da prefeitura, chega a quase R$ 1 milhão”, informou na ocasião.

Criado em 2007, o projeto é um reconhecimento da cultura como necessidade básica, sendo direito de todos os brasileiros, implantado pelo Governo Federal. “Será realizado diversas atividades culturais com nossos jovens, já que na cidade eles não têm muitas opções e acabam ficando nas ruas, desenvolvendo atividades que não são as mais adequadas em termos de futuro dessas crianças”, explicou o prefeito.