Campanha para prevenir acidentes com escorpiões teve início

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul, através da Vigilância Sanitária e Epidemiológica está realizando uma campanha de prevenção a acidentes com escorpiões. A ação teve início na sexta-feira, dia 24.

O aparecimento dos escorpiões tem aumentado a cada ano, e com o clima quente o risco de acidentes aumenta, pois esses animais circulam com mais frequência. A prefeitura pontuou que o escorpião é um animal que só pica se for tocado por alguém, por isso é importante algumas medidas para evitar acidentes.

Segundo o informado, durante a campanha, será distribuído material educativo a toda população sobre os cuidados que devem ser adotados, através de panfletos impressos. As informações e orientações também serão realizadas através de vídeos, redes sociais da prefeitura e pelos agentes comunitário.

A prefeitura pede a colaboração de toda a população. “A limpeza dos terrenos, retirada de entulho e tudo que possa servir de abrigo é de grande importância para evitar o aparecimento de animais peçonhentos. Estamos fazendo nossa parte limpando terrenos públicos e notificando os proprietários de terrenos particulares para que providenciem a limpeza”, explicou.

Escorpiões

Podem ser encontrados nos mais variados ambientes, em esconderijos junto a construções. Procuram locais escuros para se esconder. O hábito noturno é registrado para a maioria das espécies. São mais ativos durante os meses mais quentes do ano, no período das chuvas. Devido às alterações climáticas do globo, em algumas regiões, estes animais têm se apresentado ativos durante o ano todo. São carnívoros, alimentam-se principalmente de insetos e aranhas, tornando-os um grupo de eficientes predadores de um grande número de outros pequenos animais, às vezes nocivos ao homem. Entre os seus predadores estão camundongos, quatis, macacos, sapos, lagartos, corujas, seriemas, algumas aranhas, formigas, lacraias.