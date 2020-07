Judocas da Jita Kyoei se classificam para final do Paulista

Sete judocas da Associação Jita Kyoei de Judô Kodokan, do projeto social de Vargem Grande do Sul garantem vaga para a final do Campeonato Paulista virtual de Fundamentos Técnicos de Judô e são destaques regional na modalidade Tandoku Renshu, ou seja, demonstrações técnicas individuais.

De acordo com o sensei Marco Aurélio Lodi, dos 15 atletas inscritos, sete conseguiram classificação e aguardam o resultado final da competição que será divulgado dentro de algumas semanas pela Federação Paulista de Judô, e que contou com a participação de judocas, clubes, associações e academias de todo o Estado de São Paulo.

Destaque para os judocas João Gustavo Domingos, João Pedro Dias Ferreira e João Paulo Rotta da Silva, que foram campeões regionais, Maria Gabriela Rodrigues de Oliveira, Marcela de Oliveira Monteiro e Thayssa Vitória de Oliveira Monteiro, que foram vice-campeãs regionais e Maria Gabriela Ramos Araújo, que conseguiu a terceira colocação no regional.

“Pra nós senseis dos Projetos Sociais Jita Kyoei, é muito gratificante ver nossos alunos entre os melhores do Estado nesta categoria nova de competições, em plena pandemia. Esses resultados nos mostraram que as aulas online estão servindo muito para manter pelo menos a parte técnica e união entre nossos alunos. Agora, é torcermos para que esses guerreiros incansáveis Jita Kyoei consigam mais um ótimo resultado na grande final”, avaliou o sensei Marco. “Parabenizo a todos nossos judocas, inclusive aqueles que não obtiveram classificação e que por algum motivo não puderam participar”, destacou.