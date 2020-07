Produtos de estelionato e de roubo foram encontrados pela Polícia Civil; uma pessoa foi autuada por receptação

A Polícia Civil de Vargem Grande do Sul localizou objetos produtos de estelionatos, na quarta-feira, dia 22, no Centro. Suspeita de cometer o crime continua sem ser localizada.

De acordo com o informado, havia na Delegacia de Polícia um inquérito policial para apuração de crime de estelionato praticado por uma pessoa inicialmente identificada por Gabriela, uma vez que através do site da OLX, ela adquiriu de um vendedor um CPU e um monitor, se apossando deles após uma transferência bancária simulada.

Utilizando-se do mesmo modus operandi, ela adquiriu um Playstation e diversos jogos. Ambas as vítimas são residentes de Vargem e, após uma minuciosa investigação, inclusive com quebra de sigilo telefônico e de dados de internet, conseguiu-se identificar a suspeita e o local onde os aparelhos poderiam estar.

Na quarta, em posse de mandado de busca, foram realizadas buscas na residência indicada, onde os objetos produtos de estelionatos foram localizados, sendo eles um monitor, um CPU, um videogame, sete jogos e dois celulares, sendo um da marca Motorola e outro da Samsung.

Foi encontrado ainda, um celular Iphone 7 que, após pesquisas, constatou se tratar de produto de roubo, na cidade de Campinas, no início deste ano.

O morador da residência alegou que comprou os aparelhos de Gabriela, pagando por eles valores bem abaixo do valor de mercado, sendo autuado em flagrante por crime de receptação.

Até o momento, ela não foi localizada. Porém, foi indiciada em outro inquérito policial por crime de estelionato.