Churrasquinho eleitoral

Enquanto algumas lideranças políticas de Vargem estão assumindo a responsabilidade de mobilizar a população para as medidas necessárias contra o aumento dos casos de covid-19 em Vargem, segundo comentários nos meios políticos, alguns possíveis candidatos estariam dando as costas para as medidas de segurança. Fala-se até em churrascos com dezenas de participantes acontecendo por supostos candidatos visando as eleições deste ano, o que em tese, é crime contra a saúde pública e também crime eleitoral.

Demagogia

Ainda, segundo os comentários, a atitude responsável do prefeito Amarildo Duzi Moraes estaria sendo questionada nestes encontros, com políticos contrários o comparando ao governador Dória do PSDB, que também está tomando atitudes responsáveis no governo do Estado para combater a pandemia. São atitudes populistas e irresponsáveis como estas que ainda teimam em persistir em alguns políticos de Vargem Grande do Sul que no passado já pagaram um preço muito alto pelas leviandades que cometeram.

Verbas

O deputado federal Arlindo Chinaglia (PT) liberou uma emenda parlamentar para Vargem Grande do Sul no valor de R$ 78.500, na terça-feira, dia 21. O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) disse que o recurso será utilizado na aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática para diversas unidades de saúde do município. Ele agradeceu ao deputado pela doação, assim como a diretoria do Partido dos Trabalhadores pelas emendas adquiridas nos últimos três anos, o que, segundo ele, totaliza quase R$ 700 mil. Ele agradeceu ainda o deputado federal Paulo Teixeira, também do PT, que já liberou diversas emendas para a cidade.

Atenção ao cadastro!

O cadastro de profissionais da cultura que está sendo feito pelo Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul continua até a sexta-feira, dia 31. O objetivo é mapear e identificar os profissionais de cultura do município. Além disso, esse cadastro é de suma importância para a geração de informações em todos os níveis de interesse cultural à sociedade.

Onde preencher

Os artistas devem fazer o cadastro de forma presencial, na Casa da Cultura, à Rua Major Corrêa, nº 505, no Centro. Para o cadastro, é necessário preencher uma ficha e apresentar cópias do CPF, RG, comprovante de residência e currículo. Os cadastros seguem até o dia 31 e podem ser feitos das 9h às 17h. Informações pelo telefone (19) 3641-6199 ou pelo e-mail casadacultura@vgsul.sp.gov.br.

Câmara retoma sessões dia 3

Está previsto para a próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, o reinício das atividades da Câmara Municipal com a realização da primeira sessão ordinária depois do recesso do meio do ano. Segundo informou o presidente Paulinho da Prefeitura (PSB), é quase certo que a sessão será somente com os vereadores presentes, sem a presença do público, devido ao coronavírus.