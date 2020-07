Armas e munições foram apreendidas em ação contra caça ilegal

Durante patrulhamento pela estrada velha de Vargem Grande do Sul, a Polícia Militar apreendeu armas de fogo ilegais, no domingo, dia 19, na estrada velha de São João da Boa Vista e Vargem Grande do Sul.

A equipe, composta pelo cb Mathias e sd Kelem avistou um rapaz saindo da mata puxando uma corda. Na busca pessoal, foi encontrado no bolso de sua calça três cartuchos deflagrados de espingarda calibre 16.

Ele puxava uma capivara já abatida a tiros. Indagado a respeito, disse que estava com mais três pessoas, que fugiram em meio à mata no momento da abordagem. Porém, indicou o local onde um de seus comparsas morava.

Após pedido de apoio, os policiais militares foram até um sítio próximo, onde localizaram os indivíduos que haviam fugido. Ambos confessaram que estavam caçando e onde estavam escondidas as armas em meio à mata.

Foi dada voz de prisão em flagrante delito aos quatro pelo crime de Caça e Posse Ilegal de Arma de Fogo. Eles foram conduzidos a UPA, onde foram fornecidos laudos médicos e, depois, foram levados ao Plantão Policial.

O delegado, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão a dois dos rapazes e lavrou um TCO sobre caça aos outros dois, liberando eles após assinatura do termo.

Um dos rapazes que foi preso confessou a posse de mais duas armas em sua casa, e com o apoio do CFP, os policiais localizaram mais duas armas de fogo tipo espingarda, munições e equipamentos para recarregar cartuchos, sendo incluído no corpo do flagrante.

As armas, munições e demais objetos que foram apreendidos em auto próprio e os dois foram recolhidos na Cadeia de São João da Boa Vista. Compareceu também a equipe da Polícia Ambiental, que lavrou autos de infração referente à caça.