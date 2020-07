Concurso público da prefeitura será retomado e provas foram remarcadas

Suspenso devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Concurso Público nº 001/2020 da prefeitura será retomado, segundo o Departamento de Administração.

As novas datas do concurso foram publicadas pela Administração na terça-feira, dia 21. Segundo o novo cronograma, a prova prática para os cargos de ajudante geral, coveiro, eletricista, motorista, operador de máquinas e pedreiro e o teste de aptidão física (TAF) para o cargo de guarda civil municipal 3ª classe, estão previstos para acontecer no dia 9 de agosto.

A convocação com data, horário e local para realização da prova prática e do TAF, ocorrerá para os candidatos melhor habilitados na prova objetiva, conforme estabelecido no edital de abertura das inscrições, e será divulgada, nos próximos dias, no mural da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul e nos sites www.vgsul.sp.gov.br e www.conscamweb.com.br.

A administração informou aos interessados, que a prefeitura e a empresa contratada para realizar este serviço irão proporcionar todas as cautelas necessárias, para evitar contaminação do Covid-19, atendendo as recomendações dos órgãos de saúde.

As notas das provas objetivas e a lista de classificação dos cargos que não possuem prova prática ou TAF saíram em abril. De acordo com o edital de abertura das inscrições, o concurso terá a validade de até dois anos, podendo ser prorrogado. O edital completo está nos sites www.conscamweb.com.br e www.vgsul.sp.gov.br.