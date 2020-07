Falecimentos

Faleceu a sra. Maria Helena de Oliveira, aos 69 anos de idade, no dia 22 de julho. Deixa o marido Mário de Araújo; os filhos José Wilson e Marina; o genro Alexandre; os netos Tainá, Carla, Yasmin e Miguel e a bisneta Maytê. Seu sepultamento aconteceu no dia 22 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a contadora Célia Carda Elídio da Silva, proprietária do Escritório São Judas Tadeu, aos 71 anos de idade, no dia 18 de julho. Viúva de Pedro Elídio da Silva; deixa os filhos Ronaldo e Rodrigo; as noras Juliana e Dariele; as netas Marina, Mariana, Larissa e Lorena. Seu sepultamento aconteceu no dia 18 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria do Céu Lopes Carreira Rocha, aos 97 anos de idade, no dia 23 de julho. Viúva de Célio Tatoni Rocha, deixou os filhos Manoel Otávio e Célio; as noras Maria Helena e Lizete; os netos Iara, Lívia e Laura; os bisnetos André, Marina, Heitor e Otávio. Seu sepultamento aconteceu no dia 24 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Vanda Celina Morini Mathias, aos 80 anos de idade, no dia 20 de julho. Viúva de Antônio Mathias Rigamonte; deixou os filhos Rosana e Ronaldo; o genro Paulo; a nora Regina; os netos Rayane, Paulo e Caio. Seu sepultamento aconteceu no dia 20 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu o sr. Antônio Domingos, conhecido por Toninho Bola, aos 72 anos de idade, no dia 20 de julho. Deixa a esposa Clair Morais Domingos; os filhos Suzana, Roselene e Aurélio; os genros Cláudio e Isaías; os netos Vinícius, Otávio, Letícia e Matheus e a bisneta Ana Lívia. Seu sepultamento aconteceu no dia 21 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Fotos: Arquivo Pessoal