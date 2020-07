Operação em Vargem apreende grande quantidade de drogas

Uma operação realizada em conjunto por equipes da Polícia Civil e Polícia Militar de Vargem Grande do Sul resultou na prisão de uma pessoa e na apreensão de grande quantidade de maconha e cocaína.

De acordo com informações da PM, a equipe formada pelo cabo Thomaz e soldado Amauri vinha recebendo denúncias de que suspeitos estariam enterrando drogas em uma área atrás da Igreja Matriz de São Joaquim e fazendo o tráfico pelo local. Segundo os PMs, o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior também recebeu essas denúncias.

Pouco antes das 16h do sábado, dia 18, as equipes da Polícia Civil e da PM foram até lá e passaram a monitorar o local. Passado um tempo, avistaram a chegada de um suspeito, que ao entrar no matagal, foi abordado. Perto de onde ele estava, os policiais encontraram quatro tijolos de maconha, várias porções da droga repartidas e prontas para a venda. Também foram encontrados vários pinos vazios e vários com cocaína, além de um prato com resquícios de maconha.

O suspeito negou que a droga fosse sua. Ele concordou em mostrar seu celular e no álbum de fotos do aparelho, havia uma imagem sua, dentro de uma casa, na cozinha, segurando um tijolo de maconha, embalada em plástico verde. Ao ser questionado sobre a foto, ele afirmou que havia sido tirada no dia anterior em sua casa, e que aquele tijolo de maconha ele estaria guardando para uma pessoa, que ele não identificou.

Ao todo, foram apreendidos 463 pinos de cocaína pesando 0,605 kg, 214 porções de maconha que pesaram 0,380 kg, quatro tabletes de maconha totalizando 1,665 kg, uma sacola com diversos pinos vazios e um celular. O suspeito foi preso em flagrante, levado ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Prosseguindo nas investigações, certos de que poderia haver mais droga escondida naquela mata, o delegado Antônio Carlos, na companhia dos policiais civis Mário Sérgio, Juliano e Diego, retornaram ao local na segunda-feira, dia 20.

Na ocasião, foi encontrada enterrada no solo, uma lata de tinta tampada, contendo 15 kits, com um total de 218 invólucros plásticos transparentes, com maconha. A droga pesou 339,1 gramas. Foram encontrados, também, 629 pinos plásticos transparentes vazios e uma faca de cozinha com resquícios de droga.

Os policiais civis permaneceram escondidos na mata até que escurecesse, a fim de flagrar alguém indo buscar a droga. As investigações prosseguem a fim de identificar o proprietário da droga.

Fotos: Policia Civil