Proprietários de terrenos devem ficar atentos à limpeza do local

Com o objetivo de manter os terrenos de Vargem Grande do Sul limpos, como forma de evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, de escorpiões e outros insetos, além de prevenir queimadas devido à seca do inverno que, assim como o novo coronavírus (Covid-19), causa problemas respiratórios, a prefeitura está notificando aos proprietários para que realizem a limpeza de suas áreas.

Segundo o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), em uma publicação em sua página do Facebook, os bairros Jardim Paraíso e Jardim Iracema já foram notificados e 91% dos proprietários realizaram a limpeza corretamente.

Os demais bairros e os outros 9% que não realizaram o serviço devem ficar atentos à notificação, que não será mais entregue nas residências, e sim publicada no Diário Oficial do Município.

Os bairros Jardim Ferri, Jardim Cristina I e II, Jardim São José, Jardim São Joaquim, Residencial Verona, Jardim Fortaleza, Chácara Fortaleza e Residencial Colina, além do Jardim Canaã e a Rua Antônio Antonialli já foram notificados no Diário e devem efetuar a limpeza, como exemplo dos bairros iniciais.

Devido à pandemia, o prefeito pontuou que não é interessante para a prefeitura efetuar multa nos proprietários, pois o importante é que os terrenos estejam limpos, principalmente para evitar que problemas respiratórios se intensifiquem.

Com o tempo, as notificações serão feitas nos 84 bairros da cidade. No entanto, o prefeito lembrou que o maior número de terrenos está em bairros novos e poucos nos mais antigos, mas ainda assim serão notificados se houver terreno sujo.

Amarildo pediu a colaboração da população e agradeceu aos proprietários que seguiram as notificações e limparam os terrenos dos bairros Jardim Paraíso e Jardim Iracema.