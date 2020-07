Uma semana especial

Nesta semana, são comemoradas três datas muito especiais para Vargem Grande do Sul. No dia 25 de julho, este sábado, o Dia do Motorista, no domingo, dia 26, dia da Padroeira Nossa Senhora Sant’Ana e no dia 28, terça-feira, o Dia do Agricultor.

A equipe da Gazeta de Vargem Grande preparou para esta edição, três cadernos especiais para celebrar cada data. O tradicional Guia do Motorista traz reportagens sobre caminhoneiros, o impacto da pandemia de covid-19 na profissão e também junto aos mototaxistas, as mudanças no trânsito da cidade e matérias sobre acidentes da SP-215 e como medidas semelhantes as áreas de escape poderiam melhorar a segurança nesta pista.

Já no Dia do Agricultor, o especial traz uma entrevista com o sr. João Batista Machado do Amaral, que perto de completar 90 anos, falou sobre sua atuação junto ao Sindicato Patronal e sua experiência como agricultor na cidade e a importância do setor para a economia de Vargem.

De acordo com a Fundação Seade, a participação dos empregos formais da Agricultura, Pecuária, no total de empregos formais no município era de 8,64%. Média maior que a do Estado, que é de 2,38%. O rendimento médio desses empregos era de R$ 2.105,86, segundo dados de 2018.

Há ainda entrevista com jovens produtores, como os irmãos Afonso e Rodolfo Citadini Tavares, que investiram no plantio de tomate coquetel em estufas, além de uma reportagem sobre o papel importante das beneficiadoras de batata na cadeia produtiva e como os produtores e trabalhadores rurais estão enfrentando a covid-19 na safra.

Por fim, em 46 anos, pela primeira vez não haverá a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana. Mais uma medida necessária para evitar a propagação do novo coronavírus em Vargem. Para manter viva a tradição, haverá uma live especial transmitida pelo Departamento Municipal de Cultura e Turismo neste sábado, dia 15.

Para celebrar o dia de Sant’Ana, a Gazeta preparou um caderno especial com reportagens sobre a história da fundação do município e a escolha de Sant’Ana como sua padroeira, além de uma reportagem sobre a Igreja Matriz e a reforma que está em fase de conclusão.

Que em um período de tantas notícias pesadas, por conta da pandemia e a quarentena que o país passa, essas celebrações possam trazer mais leveza na vida do vargengrandense.