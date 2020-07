Rede Atacadista Spani começa avaliação de currículos de sanjoanenses

A rede atacadista Spani, pertencente ao Grupo Zaragoza, está iniciando o processo de avaliação de currículos de profissionais que serão contratados para a loja de São João da Boa Vista. Candidatos devem fazer a inscrição pelo site www.btalentos.com.br.

Segundo o Banco de Talentos, sistema da Prefeitura vinculado ao Departamento de Desenvolvimento Econômico, que incentiva a geração de emprego, a atacadista Spani irá destinar 160 vagas exclusivas para funcionários nascidos em São João ou residentes na cidade há pelo menos dois anos.

Para participar do processo seletivo, a recomendação é de que os interessados mantenham o currículo atualizado, façam o cadastro imediatamente no Banco de Talentos, acompanhem as redes sociais, bem como busquem mais qualificação.

Em fase adiantada de obras, o empreendimento está sendo construído numa área de 6 mil², imediações do campus da Unesp, no prolongamento da Avenida Profª Isette Corrêa Fontão, com acesso ao Jardim São Nicolau/DER.

Outras informações sobre cadastro podem ser obtidas pelo telefone: (19) 3631-8898.