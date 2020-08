Supermercado Estrela completa 47 anos com muitos prêmios

O mês de agosto é muito aguardado pelos clientes do Supermercado Estrela. É quando a empresa fundada pelos irmãos Toninho e José Carlos Ferri comemora seu aniversário e realiza sua tradicional festa, sorteando dezenas de prêmios aos seus clientes. Mas neste ano, o Supermercado Estrela, em parceria com a agência Boa Ideia Publicidade, inovou. A campanha de aniversário terá não apenas o aguardado sorteio, mas também distribuição de brindes, super promoções e a chance de ganhar descontos nas compras.

Durante todo mês, nas compras acima de R$ 80,00, o cliente receberá o cupom para participar dos sorteios. Serão sorteados eletrodomésticos, como televisão 50 polegadas, entre outros. Com o objetivo de garantir a segurança de todos, os sorteios serão realizados todas as sextas-feiras, para evitar aglomeração de pessoas. Os prêmios serão entregues na casa dos contemplados em até 30 dias.

Ainda nas compras acima de R$ 80,00, o consumidor ganhará uma raspadinha e caso esteja premiada, o cliente ganha brindes do supermercado. São milhares de raspadinhas premiadas e muitas chances de ganhar.

Redes Sociais

Em suas redes sociais, como Facebook e Instagram, o Supermercado Estrela fará sorteio de brindes e divulgará as promoções especiais, como o super feirão, o estrelas da semana, quinta filé, sextou. Para participar, basta acompanhar as redes sociais do Supermercado Estrela.

Mega feirão

Outra tradição é o Mega Feirão, uma grande promoção no setor de hortifruti que será realizada na última terça-feira do mês de agosto, com descontos ainda maiores nos produtos.

Buzina da Economia

Mas a grande novidade neste ano é a “Buzina Premiada”, que vai conceder desconto de até 15% nas compras dos clientes. A promoção funciona da seguinte maneira, em dado momento, soará em todo Supermercado Estrela o som da buzina. Neste instante, todos os clientes que estiverem com suas compras sendo passadas pelo caixa terão a oportunidade de responder algumas perguntas. Se acertarem a primeira, ganham 5% de desconto. O cliente pode parar por aí ou tentar acertar a próxima questão. Caso acerte, ganha 10% de desconto. No entanto, se não acertar, ficará sem o desconto. Por fim, pode tentar a terceira pergunta, que vai garantir 15% a menos nas compras.

Ao longo do mês serão 47 buzinas, mais de uma por dia. Como o supermercado em alguns momentos chega a trabalhar com 9 caixas, os nove clientes que estiverem com suas compras sendo passadas, podem participar desse quiz.

Todos os colaboradores do supermercado passaram por treinamento para se envolverem nesta campanha de aniversário, garantindo que todos estão engajados nesta grande festa com os clientes.

Perguntas

Na hora da Buzina da Economia, o cliente deverá responder corretamente a cada pergunta para garantir os descontos. Para isso, deve estar preparado. Então, a Gazeta de Vargem Grande também vai ajudar os clientes, divulgando as perguntas e suas respostas, para que todos tenham a chance de ganhar.

Basta ir memorizando as perguntas e respostas ao lado para ir se preparando.

Perguntas da Buzina da Economia

Quantos anos o Supermercado Estrela está fazendo?

Resposta: 47 anos.

Qual o slogan do Supermercado Estrela?

Resposta: Supermercado Estrela o paraíso das compras.

Qual é o endereço completo do Supermercado Estrela?

Resposta: Rua Coronel Lúcio, 404, Centro.

Qual foi o ano de inauguração do Supermercado Estrela?

Resposta: 1973.

Quais são as promoções do Supermercado Estrela publicadas nas redes sociais?

Resposta: Super Feirão, Estrelas da Semana, Quinta Filé e Sextou.

Qual o nome dos filhos do Sr. Antônio Ferri e do Sr. José Carlos Ferri?

Resposta: Ana Paula e Guilherme, Richard e Patrícia.

Em qual semana de Agosto acontece o Mega Feirão?

Resposta: A última semana de Agosto.

Quantos funcionários possui o Supermercado Estrela?

Resposta: 105.

Qual a data de nascimento do Sr. Antônio Ferri?

Resposta: 14/06/1947.

Qual a data de nascimento do Sr. José Carlos Ferri?

Resposta: 10/04/1950.

Quantos produtos catalogados aproximadamente o Supermercado Estrela possui?

Resposta: 80 mil.

Antes de se tonar um Supermercado, qual foi a primeira empresa fundada pela família Ferri?

Resposta: Frutaria São João.