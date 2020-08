Após perseguição, dois rapazes fugiram e veículo foi apreendido

Durante patrulhamento contra furtos por Vargem, a equipe da Polícia Militar, composta Por cabo Ribeiro e soldado Amauri, apreendeu um veículo e diversos objetos, na madrugada de sexta-feira, dia 31.

Na rodovia SP-344, os PMs visualizaram um veículo do modelo Saveiro em atitude suspeita, que aparentava carregar algo pesado na carroceria e tinha dois ocupantes no interior. Foi dado sinal de parada e eles não acataram, então, a equipe acompanhou o veículo pela rodovia, sentido São João da Boa Vista.

Após o trevo do bairro Pedregulho, a caminhonete entrou em uma estrada e foi acompanhada por aproximadamente mais três quilômetros. O veículo foi abandonado e os indivíduos entraram em uma mata local, conhecida como Estância dos Ipês.

Foi realizado um cerco policial com apoio, porém os PMs não tiveram sucesso em localizar os fugitivos. No veículo, foram encontradas três bobinas de auto transformador, diversos cabos elétricos, uma mochila com diversas ferramentas, um celular, uma folha com dados pessoais, e um espelho do Certificado de Licenciamento Anual (CLA).

Diante dos fatos, os objetos foram apresentados no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde delegado de plantão lavrou o boletim de ocorrência de apreensão objetos e veículo para averiguação de crime.

Fotos: PM