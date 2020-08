Cidade deve ganhar uma explosão de cores em breve

Dentro de vinte dias, antes mesmo da chegada da primavera que acontece no dia 22 de setembro, uma explosão de cores deve acontecer em Vargem Grande do Sul com a floração de mais de 60 mil bulbos de Amaryllis que a prefeitura está plantando em várias avenidas e praças da cidade.

São mais de treze espécies plantadas, cada uma de uma cor e elas foram gentilmente doadas à prefeitura municipal pela empresa Terra Viva Agro, cujo setor de beneficiamento de bulbos de Amaryllis fica em Vargem Grande do Sul. Os bulbos, segundo informou o gerente comercial da empresa, Celso Pelozi, também foram produzidos em grande parte na Fazenda Lagoa Formosa da empresa, que está localizada no município de Vargem.

Falando ao jornal Gazeta de Vargem Grande, Celso Pelozi disse que vendo a reforma que o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) está realizando na Praça da Matriz, entrou em contato com ele e ofereceu as mudas da planta para ornamentar a principal praça da cidade. A conversa evoluiu e também com a participação do diretor da Terra Viva Agro, Eduardo Francisquete, a cidade acabou ganhando bulbos para serem plantados também em várias avenidas e locais mais visitados da cidade, como por exemplo, na Barragem Eduíno Sbardellini.

A Terra Viva Agro produz bulbos de Amaryllis que são exportados principalmente para a Europa, que consome 90% da produção, sendo que 10% é destinado ao mercado interno. Todo o suporte do plantio está sendo dado pelo gerente de produção de Amaryllis da Terra Viva, Douglas Fernandes Ferreira.

A parte de paisagismo está sendo realizada pelo escritório de arquitetura e paisagismo das arquitetas Priscila Beloni e Gisele Baizi. Foram necessários três caminhões trucks e a viagem de cinco caminhonetes para o transporte das plantas, cujo plantio está sendo feito pela equipe da Frente Social da prefeitura. Ele teve início na segunda-feira, dia 20 de julho e o término está previsto para a próxima quarta-feira, dia 5 de agosto.

Muito feliz com a iniciativa, o prefeito Amarildo Duzi Moraes também está aguardando os resultados do plantio e nas redes sociais postou: “Esperamos em breve ter pontos da cidade com Amaryllis a florescer, com as suas cores, beleza e exuberância contrapondo este período difícil de pandemia”.

Depois da floração, os bulbos devem entrar em dormência e só voltarão a florescer no ano que vem. O plantio de tantas flores na cidade deve contribuir para despertar na população um maior cuidado com a cidade onde mora e será um teste para saber o grau de cidadania do povo vargengrandense, que deverá respeitar a gentil doação da Terra Vivo Agro, não destruindo os canteiros e também não retirando os bulbos plantados, que são patrimônio de todos os moradores.