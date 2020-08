Pastoral de Saúde da Paróquia de Sant’Ana

Queremos agradecer o comércio local e a todas as pessoas que colaboraram com a doação para os ingredientes do Bolo de Sant’Ana.

Diante desta pandemia, redobramos o cuidado e fomos ajudados por todos.

Desejamos desde os nossos padres, colaboradores e a todos que de uma forma ou de outra nos ajudaram, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe e retribua a todos com muita saúde, amor e fartura, pois sem vocês, nosso bolo não existiria.

“A oração nos faz ter um coração puro. E um coração puro é capaz de ver a Deus e sermos capazes de amar, de amar não com palavras, mas com obras”, Santa Madre Tereza de Calcutá.