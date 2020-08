Paulo Murarole assume como presidente do Rotary

O Rotary Club de Vargem Grande do Sul tem novo presidente. Em cerimônia on-line realizada pelo aplicativo Zoom, Paulo Murarole tomou posse na terça-feira, dia 28, como novo presidente para o ano rotário 2020-2021. Ele sucede Faislher Rafael Doval na direção do clube. A solenidade que seguiu as medidas de segurança para prevenção à pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, contou com a participação virtual de dezenas de membros do Rotary de Vargem, da região e também de Ansely Rosa Vicenten Ginciene, governadora do Distrito 4590, do Rotary Club International, do qual Vargem faz parte.

A cerimônia teve abertura pelo até então presidente Faislhe e conduzida pelo protocolo Mário Malaguti. Como a cerimônia não ocorreu de maneira presencial, a tradicional entrega dos pins para os membros que mais participaram de reuniões e eventos do Rotary será feita posteriormente. Assim como a entrega da Safira a Nilton Machado, membro que se destacou pela participação ativa nas ações desenvolvidas pelo Rotary.

Houve ainda uma homenagem aos decanos do Rotary de Vargem, que estão desde a fundação do clube, como os senhores Francisco de Andrade e Paulo Ribeiro.

Faislhe

Em seu pronunciamento de despedida, Faislhe agradeceu aos membros da diretoria que estiveram com ele durante o período e lembrou as dificuldades impostas pela pandemia. “Foi um ano difícil, começamos com vários projetos agendados, que tivemos que reavaliar. No começo ficamos muito pensando que caminho tomar, mas os companheiros foram dando novas ideias. Por exemplo a feijoada, que nos foi sugerido que fizéssemos no esquema de drive-thru e foi um sucesso. Foram 600 kg de feijoada, mais os acompanhamentos, quase uma tonelada de alimento”, contou.

Ele ainda destacou outras ações desenvolvidas, como a live solidária com o cantor Ronaldo Marques, que arrecadou 200 cestas de alimentos que estão sendo entregues a famílias em risco social. A festa de pré-Carnaval, com recursos revertidos à Apae, além da 8ª edição do projeto Melhor Aluno da Rede Pública, que oferece bolsas de estudos a estudantes. “E transforma a vida de muitas famílias”, disse.

Ressaltou ainda a ação que proporcionou a compra de roupas de bebê e para crianças, que também foram entregues para a prefeitura que as encaminharia a famílias em vulnerabilidade social. Faislhe agradeceu também ao empenho das mulheres da Casa da Amizade e finalizou elogiando a união de todos. “Foi um ano com muita coisa negativa acontecendo no mundo, mas que com muito companheirismo conseguimos fazer muita coisa boa”, avaliou.

Paulo

Por sua vez, o novo presidente Paulo agradeceu ao seu antecessor e a todos os companheiros do Rotary. Ele também reconheceu que o ano será atípico. “Vai ser complicado, mas vamos trabalhar o máximo possível. Vamos pensar em eventos reduzidos, tentar retomar as reuniões”, observou.

Ele também já destacou iniciativas em andamento, como a pizzada em prol da Paróquia de Sant’Ana, lembrando que as ações realizadas pela comunidade também foram muito afetadas pela pandemia. No entanto, se mostrou otimista. “Acredito que com união vamos conseguir superar”, afirmou.

Paulo deu posse à nova diretoria do Rotary Club de Vargem, que tem como protocolo o empresário Cláudio Machi. Foram empossados Mário Malaguti como vice-presidente, Rafael Malaspina, como primeiro secretário, Faislhe Rafael Doval, como segundo secretário, Carlos Augusto Milan, como primeiro tesoureiro e Roberto Quesada, como segundo tesoureiro.

Ainda foram empossados demais presidentes de programas desenvolvidos pelo Rotary Club de Vargem Grande do Sul.

Governadora

Em sua fala, a governadora Ansely Ginciene saudou a todos e se disse feliz com um jovem como Paulo ter assumido a presidência do Rotary de Vargem e colocou a direção distrital à disposição, lembrando da necessidade do trabalho em conjunto. Observou que apesar da pandemia ter imposto a limitação das reuniões presenciais, um aspecto positivo dos eventos virtuais é a possibilidade de pessoas que estão distantes se encontrarem, como na solenidade da terça-feira, com a participação de membros do Rotary de muitos municípios.

Ela ainda destacou a necessidade de se dar atenção aos membros antigos, mas lembrou que a mensagem do presidente do Rotary International é dar apoio aos jovens rotarianos e engajar novas lideranças. Por fim, pediu apoio a todos no projeto mundial do Rotary, que é o combate à pólio.

União

Encerrando a reunião, Paulo agradeceu novamente a participação de todos e desejou um bom ano rotário a todos. “Não vai ser fácil, mas como disse a governadora, com carinho e união a gente consegue fazer”, finalizou.