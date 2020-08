Adolescente tentou esconder droga na cueca e foi pego

Após diversas denúncias de que no Jardim Dolores ocorre tráfico de drogas com frequência, a equipe da Polícia Militar, composta pelos cabos Leite e Thomaz e soldados Prado e Amauri, fez patrulha no local, na terça-feira, dia 28.

Os PMs viram um adolescente se abaixando como se fosse pegar algo em uma plantação e o abordaram. Na busca pessoal, no interior de sua cueca, encontraram um kit com 15 pedras de crack e, em seu bolso, R$ 30,00. Em buscas pelas redondezas e onde viram ele se abaixando, foi localizado mais 76 pedras de crack, 14 eppendorfs (pinos) e mais 31 papelotes de cocaína.

Foi dado voz de apreensão em flagrante para o menor, que foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, onde a ocorrência foi apresentada e a droga, totalizando 16 gramas de crack e 22 gramas de cocaína, foi apreendida.

No local, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) de Ato Infracional de Tráfico de Drogas do adolescente que, após prestar esclarecimentos dos fatos, foi liberado ao seu pai.