Após cerco policial, dois condenados foram capturados

Na terça-feira, dia 28, policiais militares de Vargem Grande do Sul prenderam dois condenados em uma chácara na zona rural atrás do Free Motel. Participaram da ação os policiais militares cabos Leite, Thomaz e Querino e soldados Prado, Amauri e César.

A Polícia Militar estava em posse do mandado de prisão contra os dois rapazes e tinha o conhecimento de que estavam em uma chácara no local. Foi realizado, então, o cerco policial com o apoio de viaturas. Os PMs conseguiram localizar os dois autores. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a eles, que foram apresentados no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde permaneceram a disposição da Justiça.