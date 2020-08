GCM fez ação de orientação e prevenção na represa

Orientações de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19) foram feitas pela Guarda Civil Municipal (GCM) aos frequentadores da Barragem Eduíno Sbardellini, no domingo, dia 26.

Diversas placas de uso obrigatório de máscara foram colocadas no local, além de uma faixa na entrada. A GCM também fechou o gramado onde há maior aglomeração e realizou orientações sobre a obrigatoriedade e importância de utilização de máscara naquele local, pois há uma grande quantidade de pessoas que frequentam a represa para lazer e prática esportiva.

Segundo a GCM, o objetivo desta ação foi evitar a disseminação do coronavírus em Vargem, uma vez que os casos têm aumentado a cada dia e a única arma é a prevenção.

De acordo com a prefeitura, a Guarda Civil Municipal, a Vigilância Sanitária e a Fiscalização Tributária, desde o início da pandemia, também tem realizado o trabalho de conscientização e orientação no comércio, bares, bancos, lotéricas, praças, entre outros locais públicos e privados. “O trabalho é intenso e constante, mas é necessária a colaboração de toda população para alcançarmos o nosso objetivo, a diminuição dos casos de Covid-19 e a preservação de vidas”, disse.

Já foram aplicadas, conforme o informado pela prefeitura, 136 penalidades entre advertência, suspensão e multas nos locais onde houve casos de reincidência, festas e aglomerações.

A prefeitura recomenda que a população fique em casa, e se tiver que sair, utilize máscara, mantenha a distância de dois metros, higienize as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%.

Fotos: Prefeitura