Incêndio queimou área de proteção permanente

A Polícia Militar Ambiental atendeu um foco de queimada em uma área agropastoril de fazenda, em bairro rural, no domingo, dia 26. O fogo foi detectado pelo satélite de referência.

A equipe, composta pelo 1º sargento Melize e pelo cabo Elias, constatou que o local se tratava de um canavial e a área correspondente à 99,256 hectares, com dano em área de proteção permanente projetada por curso d’água e nascente, em área correspondente à 2,209 hectares.

Foram lavrados Autos de Infração Ambiental, sendo agravado pelo uso do fogo, totalizando R$ 115.823,50. A área de proteção permanente queimada permanece embargada até a deliberação do atendimento ambiental e, em tempo, será apurada a responsabilidade penal.

Fotos: polícia militar ambiental