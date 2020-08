Moradores e funcionários da Humanitária foram testados

Uma testagem em massa na Sociedade Humanitária, a fim de detectar o novo coronavírus (Covid-19), foi realizada pela Prefeitura de Vargem Grande do Sul, através do Departamento de Saúde.

Os testes aconteceram na terça-feira, dia 28, e moradores e profissionais da saúde do local testaram negativo para a doença. Ao todo, foram aplicados 56 testes rápidos, sendo 37 em idosos e 19 em funcionários que atuam nos serviços diários da casa.

O objetivo, segundo a prefeitura, é identificar possíveis focos e evitar a disseminação da doença, já que os idosos são do grupo de risco e os profissionais da saúde estão mais expostos a contaminação.

A prefeitura pontuou que os resultados negativos tranquilizaram moradores e funcionários, além de demonstrar que os cuidados de prevenção e algumas restrições são essenciais para garantir a proteção dos idosos nesse momento de pandemia.

Os responsáveis pela Humanitária informaram que todos os idosos passam bem e que as visitas continuam suspensas por ordem judicial. Eles agradeceram a administração pela realização dos testes e pediram que todos continuem rezando e se cuidando.