Prefeitura realizou terceira desinfecção nos bairros

O trabalho de desinfecção da cidade, realizado pela prefeitura, teve início na terça-feira, dia 28. A ação é uma medida de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19) e a desinfecção já foi realizada duas vezes em todos os bairros e continuou semanalmente em locais pontuais, onde há maior número de circulação de pessoas, como Unidades de Saúde, Hospital de Caridade, Bancos e rua do comércio.

Segundo a prefeitura, o objetivo é desinfetar os locais onde o vírus possa estar alojado e diminuir a sua disseminação. O produto utilizado é amônia quaternária doada pela empresa Fuzil.

Até o momento, conforme o informado, 850 litros foram doados. O produto é indicado para desinfecção de ambientes e atua na eliminação de fungos, bactéria e vírus. Ele é bastante utilizado por diversos ramos da indústria farmacêutica e alimentícia, como desinfetantes ou sanitizantes.

Na quarta-feira, dia 29, o trabalho continuou no Jardim Fortaleza, Vila Polar, Vila Santana, Vila Santa Terezinha, Jardim Paraíso I, Jardim Paulista, Jardim São José, Jardim Primavera, Cohab I, IV, V e VI, Santo Expedito e Jardim Canaã, com a intenção de concluir a desinfecção em toda cidade.

O trabalho foi sendo realizado pelo Departamento de Serviços Urbanos e Rurais (DSUR) e Guarda Civil Municipal (GCM), com acompanhamento da Vigilância Epidemiológica, através do médico veterinário Alessandro Souza, que coordena a desinfecção preventiva.

Conforme a prefeitura, foi utilizado de quatro a cinco caminhões, sendo eles da prefeitura, alugado e cedido pela empresa Abengoa Bioenergia Brasil. Foi solicitado pela prefeitura que os moradores não deixassem veículos nas ruas, mantivessem portas e janelas fechadas.