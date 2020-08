Escondia 1kg de maconha no forro da casa e foi flagrado

Durante patrulhamento pelo bairro Santa Terezinha, a Polícia Militar prendeu um rapaz por tráfico de drogas, na terça-feira, dia 28. Participaram da ocorrência os cabos Thomaz e Leite e os soldados Amauri e Prado.

Na ocasião, os PMs viram um rapaz em uma bicicleta, que ficou nervoso ao ver a equipe e tentou entrar rapidamente em casa. Segundo o boletim de ocorrência, quando foi abordado, ele se jogou no chão e gritou por socorro, além de mentir que estava sendo agredido.

Seu padrasto, então, saiu de dentro da residência e acompanhou a abordagem. O rapaz parou com a encenação e foi identificado, sendo submetido a busca pessoal. No bolso de sua bermuda, foi localizado uma porção de maconha embalada em um plástico transparente, e em sua cueca, havia em uma sacola mais 15 porções idênticas e embaladas separadamente, prontas para a venda.

Indagado se haveria mais drogas em sua residência, disse que em seu quarto estavam o dinheiro da venda da droga, a tesoura e mais embalagens usadas para repartir a droga. Com as informações, os PMs localizaram os objetos e R$ 60,00, além de seu celular da marca Samsung.

A equipe realizou uma nova entrevista policial, onde o rapaz caiu em algumas contradições, levando a suspeita de que haveria mais drogas em sua residência. Desta forma, com o consentimento de seu padrasto e em sua presença, os PMs continuaram com a busca domiciliar.

No forro da edícula, sob a caixa d’água, encontraram um tijolo de maconha de mais de um quilo, que o rapaz admitiu ser sua. Segundo ele, a droga havia sido comprada com o auxílio emergencial e ele iria revender a substância.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão em flagrante delito, sendo necessário o uso de algemas. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado, prendeu o rapaz, que foi colocado à disposição da Justiça.