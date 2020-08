Falecimentos

Faleceu em Porto Ferreira onde residia, o sr. Arlindo Módena Sordilli, aos 82 anos de idade, no dia 29 de julho. Viúvo de Orlanda Ferreira Módena ; deixou os filhos José Antônio e Fátima Regina; a nora Eliana; o genro Cecil e os netos Arlindo Gabriel, Maria Gabriela e Beatriz. Seu sepultamento aconteceu no dia 29, no Cemitério da Saudade.

Faleceu a sra. Joana Maria da Silva, aos 67 anos de idade, no dia 28 de julho. Viúva de João Marciano da Silva; deixou os filhos Luciano e Juliana; a nora Simone e os netos Sofia e Amanda. Seu sepultamento aconteceu no dia 29, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Neide Rodrigues Cabral, aos 68 anos de idade, no dia 29 de julho. Viúva de Silvio Cabral; deixa os filhos Silvia e Reginaldo, a nora Paula e os netos Larissa e Leandro. Seu sepultamento aconteceu no dia 29, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Fernando Doro, aos 53 anos de idade, no dia 26 de julho. Deixa a esposa Carmen Silvia Bocamino Doro, o filho Renato e a nora Talita. Seu sepultamento aconteceu no dia 27, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Lázara Aparecida Pereira Garrido, aos 72 anos de idade, no dia 24 de julho. Viúva de Antônio Manoel Garrido; deixou os filhos Izabel Cristina e José Fernandes; genro, nora, os netos João Paulo, Mariana, Bruno, Carlos Eduardo, Júlio e Tamires; deixou também os bisnetos Maria Luísa, Miguel e Alícia. Seu sepultamento aconteceu no dia 25, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Olivia Carolina Luciano, aos 105 anos de idade, no dia 24 de julho. Era viúva de Rafael Luciano; deixou os filhos Raquel, Paulo, Zacarias, Jhonata, Moisés e Samuel, genro, noras, netos, bisnetos e tataranetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 25, no Cemitério Parque das Acácias.