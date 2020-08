Prefeitura de Grama planta árvores no Distrito Industrial

A Coordenadoria de Meio Ambiente de São Sebastião da Grama realiza anualmente, além de outros projetos, algumas ações relacionadas à arborização urbana, com o objetivo de aumentar a cobertura vegetal no município e melhorar ainda mais a qualidade de vida da população local.

Em visita técnica ao Distrito Industrial da cidade, o coordenador municipal do Meio Ambiente, Alexandre Melchiori Lotti, constatou a necessidade de adequar novas espécies arbóreas e retirar algumas espécies inadequadas no plantio urbano. O bairro conta com uma baixa cobertura vegetal, assim como outros, e por essa razão foi escolhido para tal atividade.

Em primeiro momento, foi realizado o plantio de 10 novas mudas, sendo quatro no calçamento da Rua Emílio Bizon, próximo ao pátio da Prefeitura e antigo Café Serra da Grama, outras quatro mudas na Avenida Vereador José Taramelli e duas mudas em uma área verde.

A ação contou com o auxílio de munícipes nas proximidades, que se incumbiram de realizar a manutenção das espécies. O plantio acontecerá de forma gradual, analisando as ruas e os espaços próprios, de acordo com a disponibilidade de mudas.

As ações voltadas para o aumento da cobertura vegetal fazem com que a cidade receba muitos benefícios com relação à qualidade do ar e a preservação de áreas verdes.