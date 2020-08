Felipe Lange | Assessoria de Imprensa

Com recursos do Município de Interesse Turístico (MIT), as obras de revitalização da Fonte da Praça “Dr. Alcindo Cardoso de Paiva” (Matriz) continuam em Divinolândia. Nos últimos dias foram realizados os serviços de demolição e nova instalação hidráulica.

A próxima fase será a realização de impermeabilização, reconstrução dos detalhes e início do assentamento das novas pastilhas.

Fotos: Prefeitura de Divinolândia