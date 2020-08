Rotary Club de Divinolândia faz doação ao Conderg

No final de junho, o presidente do ano rotário 2019-2020 Edilson de Sordi e o presidente 2020-2021 Marcelo José Cabrera realizaram, em nome do Rotary Club de Divinolândia, a entrega de máscaras de proteção respiratória, aventais, luvas de procedimento cirúrgico e máscaras descartáveis ao Hospital Regional de Divinolândia (Conderg).

Os EPIs foram adquiridos pelo Distrito 4590, através do Projeto de Subsídio para Assistência em Caso de Desastre (Covid 19), que oferece diversas opções para os rotarianos protegerem e ajudarem as comunidades locais.