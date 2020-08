Nas últimas semanas, casos acumulados de Covid-19 em Vargem tem subido mais rápido

Até a quarta-feira, dia 5, Vargem Grande do Sul somava 170 casos confirmados do novo coronavírus, causador da Covid-19. Felizmente 138 deles já estavam recuperados e outros 100 pacientes aguardavam o resultado do exame. De acordo com a prefeitura, outras 114 pessoas estão sendo monitoradas sem a solicitação de exame.

Além disso, quatro pessoas com a doença estão internadas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo dois pacientes no Hospital da Unimed e um na Santa Casa Dona Carolina Malheiros, em São João da Boa Vista, e um em Mogi Mirim. Os quatro pacientes estão intubados. Outros seis pacientes estão internados no Hospital de Caridade, sendo quatro já confirmados e dois casos suspeitos.

Além de Vargem, o número de casos confirmados ou aguardando os resultados da doença também não para de crescer em cidades da região.

Um fator preocupante é que os novos casos de pessoas diagnosticadas a cada dia na cidade aumentam em ritmo acelerado. O primeiro diagnóstico positivo no município foi divulgado no dia 7 de maio, uma quinta-feira. De lá até a última quinta-feira dia, dia 30, já se passaram 13 semanas.

Na semana seguinte ao primeiro caso, Vargem somava 4 casos positivos. No mês seguinte, dia 4 de junho, eram 31 diagnósticos somados. Na 9ª semana, 52 casos. Esse número dobrou em menos de 4 semanas e o mês de julho termina com 144 casos.

Apesar do número de pessoas diagnosticadas com a doença na região, o governo do Estado de São Paulo manteve a área do Departamento Regional de Saúde 14 (DRS-14), do qual Vargem faz parte, na etapa laranja do plano de reabertura da quarentena. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, dia 31, em pronunciamento do governador João Doria (PSDB).

Máscaras

Desde o início da pandemia, um grupo de voluntárias realiza a produção de máscaras de tecidos, que são doadas a famílias em vulnerabilidade social. Segundo o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), em uma publicação em sua página da rede social Facebook, elas se reúnem periodicamente ou executam o trabalho em casa, produzindo máscaras que são doadas àqueles que precisam ou são usadas em ações de conscientização feitas pela Guarda Civil Municipal (GCM), como ocorreu no domingo, dia 26, na Barragem Eduíno Sbardellini. O prefeito agradeceu às voluntárias pela ação.