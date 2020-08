O que os números representam

O Ministério da Economia divulgou nesta semana os dados do emprego formal, os de carteira assinada. Somente em julho, quase 11 mil pessoas perderam o emprego. E desde o início da pandemia, um total de 1,2 milhão de brasileiros ficaram sem trabalho.

Outro número assustador atingido nessa semana foi a quantidade de vidas ceifadas pela covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, no país. Mais de 90 mil pessoas foram mortas pela doença. É como se no espaço de cinco meses, morresse toda a população de São João da Boa Vista.

Felizmente, os dados de Vargem não são tão graves. Apesar da acentuada perda de emprego formal, a criação de novos postos, especialmente devido à safra da batata, permite que a economia siga girando.

E com relação à pandemia, Vargem ainda não registrou nenhum óbito, o que é muito positivo. No entanto, a velocidade do surgimento de novos casos está alta.

Todos os dias são confirmados muitos diagnósticos e apesar da recuperação das pessoas, é cada vez maior a diferença entre doentes e curados. Isso mostra que são mais pessoas propensas a transmitir a covid-19.

A ciência tem avançado de maneira inédita no desenvolvimento de uma vacina para a doença. Tanto que são no mínimo três delas em teste no momento.

Mas até que surja de fato uma vacina para a covid-19, a melhor arma para combatê-la é a prevenção. O isolamento social de quem pode ficar em casa, o uso de máscara, higienização de mãos e o distanciamento de quem precisa sair para trabalhar é essencial nessa luta.

A pandemia tem provocado um cenário desolador em todo mundo. Devastando a saúde das pessoas, tirando o sustento das famílias e interrompendo de maneira brusca a vida de muita gente.

Mas pior que perder o emprego é ficar sem saúde. E mais devastador ainda é ver famílias perdendo pais, avós, filhos para esta doença.

Que todos sigam em frente, com muito cuidado e cuidando dos outros.