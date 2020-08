Eleição no Congresso

O Senado e a Câmara dos Deputados irão eleger novos presidentes. Davi Alcolumbre (DEM) tenta articular uma alteração na legislação para que possa concorrer novamente à presidência do Senado Federal. Já Rodrigo Maia (DEM) deixará a presidência da Câmara e o deputado Baleia Rossi (MDB), que tem boas ligações com o partido em Vargem, é um dos fortes candidatos.

Antiga reivindicação

Aberta no final de 2012, no encerramento da primeira gestão de Amarildo Duzi Moraes (PSDB), a avenida Alice Carvalho Buosi já era um caminho há muito usado por quem desejava cortar caminho da Via Expressa Antônio Bolonha para acessar o Jardim Fortaleza. Aos poucos, veículos começaram a passar por lá, entre eles, muitos caminhões que seguiam para o Almoxarifado Municipal, criando a necessidade de asfaltar a mesma.

Anos de espera

Na gestão de Celso Itaroti (PTB), a via permaneceu sem nenhuma infraestrutura, gerando inúmeras reclamações dos moradores e comerciantes da área, que chegaram até a buscar legalmente melhorias para o local ou o fechamento da avenida para o tráfego de veículos. Em tempos de estiagem, a poeira causada pelo vai e vem de carros e caminhões era o problema e nas épocas de chuva, a lama que invadia a pista da via expressa e chegava até os estabelecimentos e moradias.

Finalmente

Retomada a obra, alguns problemas ainda tiveram que ser superados, principalmente envolvendo a empresa ganhadora da licitação, com a obra sendo paralisada por um bom tempo. Mas, a construção engrenou de vez e nessa semana, a última etapa foi iniciada, com a pavimentação da via.

Rio Verde

Sem dúvida que ao construir as avenidas, inclusive as que margeiam o Rio Verde, todo o investimento da prefeitura prioriza os veículos motorizados. Espera-se que logo venham os investimentos na arborização do local, uma vez que uma grande área o prefeito destinou para o meio ambiente. Também se pode observar que apesar do tratamento de esgoto, o Rio Verde se apresenta muito poluído naquele local, o que tira um pouco o brilho das construções destas importantes obras.

Parque Linear do Rio Verde

Toda esta área junto às margens do rio e que sofreu intervenção do poder público municipal, faz parte do projeto em estudo destinado à construção do Parque Linear do Rio Verde e requer um amplo debate sobre os impactos que podem ocorrer no futuro do parque.