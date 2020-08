Vargem e região entram na fase amarela da quarentena; prefeitura decidirá até dia 11 como será a abertura

O governador João Doria (PSDB) anunciou em coletiva de imprensa realizada no começo da tarde desta sexta-feira, dia 7, que a área do Departamento Regional de Saúde 14 (DRS-14), da qual Vargem Grande do Sul faz parte, saiu da fase laranja e entrou na etapa amarela do projeto de reabertura da quarentena do governo estadual. No entanto, cabe a cada prefeitura determinar como será a adesão do município à nova fase.

À Gazeta de Vargem Grande, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) informou que será realizada uma reunião virtual com o grupo de trabalho que atua em parceria com a prefeitura nas medidas adotadas com relação ao combate ao novo coronavírus para estipular as regras de funcionamento, como ficará a questão de academias, restaurantes, etc. “Vamos verificar o que vai abrir e em quais condições”, ressaltou Amarildo. De acordo com o prefeito, essa decisão será tomada até a terça-feira, dia 11. Até lá, situação permanece como está na cidade.

Fases

Na fase amarela, o comércio e shoppings (inclusive a praça de alimentação, desde que seja em local aberto) podem funcionar durante seis horas por dia, e também podem abrir restaurantes, bares, salões de beleza e academias. Atualmente, na fase laranja, o funcionamento permitido é de quatro horas.

O comércio também pode aumentar a capacidade de atendimento de 20% para 40%. No caso dos restaurantes, podem funcionar somente aqueles que operam em espaço aberto, durante seis horas por dia, e com atendimento até no máximo as 17h.

O funcionamento por seis horas diárias e 40% da capacidade também se aplica aos salões de beleza. Para as academias, a capacidade autorizada é de 30%, também durante seis horas por dia, com agendamento prévio e hora marcada. Aulas em grupo continuam suspensas.

Estado

Com a atualização, 86% da população do estado está em regiões localizadas na fase amarela. A capital, as sub-regiões Sudoeste, Sudeste e Leste da Grande São Paulo, a Baixada Santista e Araraquara permanecem na etapa amarela, fase que permite reabrir bares, restaurantes e salões de beleza com 40% da capacidade, além de academias com 30% de vagas e expediente limitado a seis horas por dia. A permanência por 28 dias seguidos na fase amarela também permite a reabertura, com limitações, de espaços culturais como museus, bibliotecas, cinemas, teatros e salas de espetáculos.

Das 17 áreas de DRSs estabelecidas no Plano São Paulo, apenas Franca e Registro permanecem na etapa vermelha, com restrição total ao atendimento presencial de comércios e serviços não essenciais.

A sub-região Oeste da Grande São Paulo regrediu para a fase laranja, onde permanecem as regiões de Barretos, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e sub-região Norte da Grande São Paulo. Esta etapa permite funcionamento com 20% da capacidade de público em escritórios em geral, imobiliárias, comércio de rua, shoppings e concessionárias. A abertura é restrita a quatro horas diárias, todos os dias, ou seis horas durante quatro dias e fechamento por três.