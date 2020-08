Associação Lucas Tapi realiza Feijoada Beneficente

A Feijoada Beneficente da Associação de Apoio à Pessoa com Câncer – Lucas Tapi acontece neste sábado, dia 8. O objetivo da ação é angariar verbas para que a entidade continue prestando serviços de atendimento a pessoas com câncer na cidade.

Por R$ 25,00, os interessados levam um quilo de feijoada. A entrega acontecerá a partir das 12h, na sede da entidade, à Rua Quinzinho Otávio, nº 145, no Centro. Os potes de feijoada também podem ser entregues por mototáxi, com taxa de entrega de R$ 4,00.

De acordo com a Associação, o dinheiro arrecadado será revertido na própria entidade, uma vez que ela ainda não recebe verbas públicas, mas oferece atendimento totalmente gratuito para pacientes e familiares oncológicos.