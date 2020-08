Covid-19 faz sua primeira vítima fatal em Vargem

A pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, fez sua primeira vítima fatal em Vargem Grande do Sul, um homem de 51 anos. Ele faleceu no sábado, dia 1º e estava com suspeita da doença. O resultado do exame saiu na última terça-feira, dia 4.

De acordo com os dados divulgados pela prefeitura na sexta-feira, dia 7, 176 pessoas já tiveram covid-19 na cidade. Desse total, 164 pacientes já estão recuperados e não transmitem mais a doença.

São 103 pessoas monitoradas na cidade e outras 98 aguardam o resultado do exame.

Há ainda cinco pacientes internados no Hospital de Caridade, sendo que quatro deles testaram positivo para a covid e um que aguarda o resultado do exame feito. Três vargengrandenses continuam internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo a prefeitura, já foram testadas 1.984 pessoas em Vargem, tanto pelo exame PCR, quanto pelo teste rápido.

Região

A prefeitura de São João da Boa Vista informou durante a semana o 9º óbito pela covid-19 na cidade. Ao todo, até o dia 6, 251 casos foram registrados no município vizinho. Em São José do Rio Pardo, são 297 casos positivos e oito mortes, até a quinta-feira.

Em Casa Branca, são 140 positivos e três mortes na cidade até terça-feira, dia 4. Já em Divinolândia segue com 53 casos positivos e três mortos, conforme dados de quinta-feira, dia 6. Em São Sebastião da Grama, também conforme dados do dia 6, são 104 casos positivos e três mortes em decorrência da Covid-19.

A prefeitura de Aguaí, no dia 6, informou que são 158 casos na cidade, onde já morreram seis pessoas. Em Itobi, são 217 casos confirmados até o dia 6, com uma morte registrada. A prefeitura de Espírito Santo do Pinhal divulgou na quarta-feira, dia 5, que a cidade já somou 246 casos de covid-19 com seis óbitos.

Em Santa Cruz das Palmeiras, a situação está bastante complicada. A cidade já contabiliza 974 casos positivos da Covid-19 e um total de 18 mortes.

O governador João Doria (PSDB) anunciou em coletiva de imprensa realizada no começo da tarde desta sexta-feira, dia 7, que a área do Departamento Regional de Saúde 14 (DRS-14), da qual Vargem Grande do Sul faz parte, saiu da fase laranja e entrou na etapa amarela do projeto de reabertura da quarentena do governo estadual. No entanto, cabe a cada prefeitura determinar como será a adesão do município à nova fase.

À Gazeta de Vargem Grande, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) informou que será realizada uma reunião virtual com o grupo de trabalho que atua em parceria com a prefeitura nas medidas adotadas com relação ao combate ao novo coronavírus para estipular as regras de funcionamento, como ficará a questão de academias, restaurantes, etc. “Vamos verificar o que vai abrir e em quais condições”, ressaltou Amarildo. De acordo com o prefeito, essa decisão será tomada até a terça-feira, dia 11. Até lá, a situação permanece como está na cidade.

Fases

Na fase amarela, o comércio e shoppings (inclusive a praça de alimentação, desde que seja em local aberto) podem funcionar durante seis horas por dia, e também podem abrir restaurantes, bares, salões de beleza e academias. Atualmente, na fase laranja, o funcionamento permitido é de quatro horas.

O comércio também pode aumentar a capacidade de atendimento de 20% para 40%. No caso dos restaurantes, podem funcionar somente aqueles que operam em espaço aberto, durante seis horas por dia, e com atendimento até no máximo ás 17h.

O funcionamento por seis horas diárias e 40% da capacidade também se aplica aos salões de beleza. Para as academias, a capacidade autorizada é de 30%, também durante seis horas por dia, com agendamento prévio e hora marcada. Aulas em grupo continuam suspensas.

Estado

Com a atualização, 86% da população do estado está em regiões localizadas na fase amarela. A capital, as sub-regiões Sudoeste, Sudeste e Leste da Grande São Paulo, a Baixada Santista e Araraquara permanecem na etapa amarela, fase que permite reabrir bares, restaurantes e salões de beleza com 40% da capacidade, além de academias com 30% de vagas e expediente limitado a seis horas por dia. A permanência por 28 dias seguidos na fase amarela também permite a reabertura, com limitações, de espaços culturais como museus, bibliotecas, cinemas, teatros e salas de espetáculos.

Das 17 áreas de DRSs estabelecidas no Plano São Paulo, apenas Franca e Registro permanecem na etapa vermelha, com restrição total ao atendimento presencial de comércios e serviços não essenciais.

A sub-região Oeste da Grande São Paulo regrediu para a fase laranja, onde permanecem as regiões de Barretos, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e sub-região Norte da Grande São Paulo. Esta etapa permite funcionamento com 20% da capacidade de público em escritórios em geral, imobiliárias, comércio de rua, shoppings e concessionárias. A abertura é restrita a quatro horas diárias, todos os dias, ou seis horas durante quatro dias e fechamento por três dias.

Trabalhadores da Saúde são testados

O Departamento de Saúde iniciou a realização de testes rápidos para o novo coronavírus nos profissionais da saúde, que durante o trabalho estão mais expostos à contaminação. Os testes estão sendo realizados nos profissionais das Unidades Básicas de Saúde, PPA, SASP Hernani de Andrade, Centro de Atendimento Psicossocial, Residência Terapêutica e no Hospital de Caridade.

O objetivo, de acordo com a prefeitura, é de reforçar a segurança desses profissionais, além de detectar os casos da Covid-19 que sejam assintomáticos, possibilitando verificar a situação e reduzir o contágio e propagação do vírus.

A prefeitura informou que foram realizados 316 testes rápidos, sendo 204 na rede municipal e 112 no Hospital de Caridade, sendo que todos os resultados foram negativos. Os testes continuam sendo realizados até atingir todos os profissionais da área.

Fotos: Prefeitura/ Governo do Estado de SP