Gavi continua prestando serviços durante a pandemia

O Grupo de Apoio à Vida (Gavi) continua entregando alimentos às famílias que lutam contra o câncer, mesmo com a pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19. O grupo de voluntárias tem mais de 20 anos de trabalho social desenvolvido em Vargem e, atualmente, atende mais de 20 famílias.

De acordo com membros da entidade, as famílias recebem semanalmente alimentos como leite, frutas, legumes e verduras, remédios, fraldas e suplementos. “Os itens são entregues todas as quartas-feiras com muito amor e carinho nas casas das pessoas em tratamento de câncer”, ressaltaram.

O Gavi agradece a toda população pelas doações recebidas neste momento delicado e, segundo o informado, em breve os bazares estarão de volta.

Os interessados em doar à entidade devem entrar em contato diretamente com a página da rede social Facebook, chamada Gavi – Grupo de Apoio a Vida, ou procurar alguma voluntária.