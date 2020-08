Live da Casa Dom Bosco teve bom público e muita solidariedade

A Casa Dom Bosco realizou uma live para arrecadar fundos para a entidade, no sábado, dia 1º. Na transmissão, a entidade vendeu cupons da Campanha União Solidária, realizada anualmente pelo Sicredi, na qual um carro e três motos serão sorteados.

A presidente da Casa, Fernanda Nogues, avaliou a ação como positiva. Ela explicou que era para a live ter sido numa tardezinha, com início às 16h30, mas infelizmente, devido a um problema com a internet que aconteceu em toda região, não foi possível começar no horário previsto. No entanto, ainda assim, segundo ela, a Casa conseguiu atingir um bom público.

“Começamos por volta das 18h30, foi super bacana, mesmo com a maioria das pessoas tendo problemas na internet, vimos que eles estavam tentando acessar a live, o pessoal interagiu bem no Facebook e com a gente pelo WhatsApp, tivemos bastante visualizações”, disse.

Fernanda explicou que o objetivo da ação era arrecadar fundos para realizar pagamentos, como o dos funcionários, as despesas cotidianas da casa, como supermercado, compras de produtos e entre outras coisas.

Conforme contou, durante o evento, que teve a apresentação da dupla André e Thiago, a entidade conseguiu o patrocínio e ajuda de muitas pessoas e empresas, tanto de Vargem, como de outras cidades, o que fez com que atingissem o objetivo esperado.

Ela explicou como foi feita a venda de cupons durante a live. “Nós entramos na Campanha que o Sicredi faz, chamada União Solidária, que é uma campanha regional do Sicredi, toda região participa e qualquer entidade pode participar. Você se inscreve na campanha e a cooperativa dá cupons gratuitos e nós os vendemos. No final do ano, há o sorteio de um carro e três motos, então quem doasse acima de R$ 10,00 ganhava um cupom e assim sucessivamente para participar do sorteio no final do ano”, comentou.

Os interessados ainda podem continuar ajudando a Casa, comprando o cupom da Campanha, pelo telefone (19) 3641-1713 ou entrando em contato pela página da Casa na rede social Facebook, que é Casa Dom Bosco, ou pelo celular (19) 98245-0131.