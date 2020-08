Livro infantil sobre coronavírus é publicado por ex-aluno da Unifeob

“De onde vem o coronavírus?” Eis uma indagação que intriga cientistas, acadêmicos e profissionais da medicina no mundo inteiro. Se nem eles sabem a resposta exata ainda, como explicar isso a uma criança? O ex-aluno de Marketing da Unifeob, Luiz Cláudio Campos, de Espírito Santo do Pinhal, foi além: para esclarecer a questão para a própria filha, redigiu um livro que poderá ser usado para sanar as dúvidas de todas as outras crianças.

“Ela queria saber por que todo mundo estava falando desse assunto, para que servia a máscara. Não consegui responder, mas fiquei pensando nisso”, relembra o autor. “Quando sobrava um tempo no serviço, imaginava o que eu poderia escrever para responder à pergunta dela, o que foi direcionando o caminho para a história”.

Outro motivo que levou o escritor a investir na obra foi a escassez de conteúdo relacionado ao coronavírus para crianças. “Nesse tempo todo, eu vi pouquíssimo material voltado para esse público e com esse tipo de linguagem”, afirma. “Procurei selecionar as melhores palavras, deixar da maneira que a gente fala normalmente, mais simples, como se estivéssemos batendo um papo, explicando ou contando uma historinha”.

O autor revela que o curso de marketing da Unifeob e a experiência prévia na área de jornalismo são diferenciais importantes do seu trabalho. “O curso da Unifeob veio para direcionar meu conhecimento. Consegui contatos, aprendi o que fazer com o material que eu produzia. Aos 24 anos, comecei a trabalhar com todas as partes do jornalismo e prestar serviço para empresas de marketing e agências de publicidade. Sou muito interessado em comunicação, assessoria de imprensa e redação”.

Pais e professores que queiram adquirir ou deixar reservado o livro “De onde vem o coronavírus?” podem entrar em contato com o escritor pelo e-mail lclaudiocampos@gmail.com O kit contém uma máscara infantil, um marcador de páginas e um adesivo; além disso, haverá também uma versão para colorir.

Outras obras

Esta não é a primeira vez que Luiz Cláudio lança um livro. Além de trabalhar por anos na imprensa e como fotógrafo, ele acumula duas décadas de experiência como professor de desenho para crianças, então associa os diferentes conhecimentos para produzir o conteúdo. “Eu tenho mais três obras: duas para o público infantil e outra direcionada a adolescentes e adultos. O lançamento da primeira foi em 1996”, recorda.

“Eu sempre gostei de fazer isso, tenho facilidade para redigir para o público infantil”, afirma Luiz Cláudio. Segundo ele, é possível, no futuro, escrever para outras faixas etárias, porém reforça a predileção pelos leitores mirins. “Nas aulas de desenho, tive alunos de 5 a 11 anos e a conversa com eles era mais ou menos desse jeito, quase todo dia. Não é só pensar no que está escrito, mas também em como a ideia chega até eles”.