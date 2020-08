Manoel é a estrela da coluna Momento Pet desta semana. O cachorro da raça border collie super gente boa do casal Agnes Buosi e Leonardo Gomes é daqueles que conquista fãs por onde passa.

Ele está na família desde 2015, quando Leonardo e seu irmão viram uma postagem sobre doação no Facebook, mas passou a ser responsabilidade do casal desde dezembro de 2019. “Manoel veio provisoriamente para nossa casa, para fazer um tratamento, mas, logo no primeiro dia, sabíamos que ele não iria mais embora. Ele se adaptou imediatamente ao nosso lar, que já passou a ser o dele”, contou Agnes.

Ela contou que logo nos primeiros dias, Manoel aprendeu a passear sozinho pela vizinhança, embora prefira passear acompanhado, e assim que encontrou água pelo caminho, já foi logo entrando. Foi assim no córrego Sant’Ana, que passa no Jardim São Luís, no lago da barragem Eduíno Sbardelini.

Entre os cuidados que ganha, Manoel come ração e arroz com fígado, além das guloseimas que ganha na Kibon, passeia todos os dias, é escovado praticamente todos os dias e toma banhos periódicos. “E é muito, muito amado”, disse Agnes.