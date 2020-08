Pais contam como é estar na linha de frente durante a pandemia

O Dia dos Pais é celebrado no segundo domingo do mês de agosto, portanto, neste ano, a data é celebrada neste domingo, dia 9. Diferente dos outros anos, desta vez a comemoração será em meio a uma pandemia. Assim, muitos pais estão entre os profissionais que estão diariamente na linha de frente tanto no combate ao novo coronavírus, causador da Covid-19, quanto na realização de serviços essenciais à população.

A Gazeta de Vargem Grande entrevistou alguns pais, que não puderam parar de trabalhar neste período, para saber quais os cuidados que estão tomando para manter suas famílias, conseguir pagar as contas e, ainda assim, não expor os filhos ao novo coronavírus.

O açougueiro Ruan Marcelo da Silva, de 27 anos, trabalha há 10 anos no supermercado Novo Milênio e não pôde ficar em casa durante a quarentena, uma vez que serviços essenciais, como o supermercado, continuaram funcionando para abastecer a população.

Ele é pai de duas meninas, Maria Heloísa Mariano da Silva, de 4 anos, e Helena Mariano da Silva, de 1 ano, e contou que, durante a pandemia, mudou a rotina de trabalho para manter as crianças e sua mulher seguras do vírus.

Ruan explicou que sempre tira sapatos e roupas, principalmente o uniforme, e deixa no sol para fora de casa durante o dia, e vai direto lavar as mãos. Já à noite, quando chega do serviço, faz o procedimento e vai direto ao banho.

Como está trabalhando normalmente, para não se pegar o vírus no serviço e nem passar para quem frequenta o local, se eventualmente estiver infectado, ele comentou que toma mais cuidados, lavando sempre as mãos e fazendo o uso da máscara durante todo o expediente, trocando-a com frequência.

Como pai, ele pontuou que se viu desesperado nesta situação. “O sentimento é de não poder protegê-las, mas tento fazer de tudo para que elas fiquem seguras”, disse.

O bem estar da família é sua principal preocupação. “A minha maior preocupação é com minha família, então mantenho elas dentro de casa e tudo o que precisa fazer fora de casa, tento resolver sozinho para que elas não fiquem expostas”, contou.

Para Ruan, embora seja difícil ficar sem ver os parentes e sem poder sair para passear com as crianças, ainda é possível tirar algo de bom deste momento. “Os momentos juntos, pois com certeza essa pandemia serviu para todos valorizarem as pequenas coisas e os momentos especiais em família”, completou.

Foto: Arquivo Pessoal