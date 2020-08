SAE pede uso consciente de água em Vargem

Diante do quadro de estiagem prolongada em Vargem Grande do Sul, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) de Vargem Grande do Sul informou que a população deve evitar o desperdício de água.

O SAE pontuou que nos últimos dias, o nível da barragem Eduíno Sbardellini, que abastece a cidade, está baixo. “Quem passa pelo local pode observar que já não está descendo água pelo bico de pato, o que indica a necessidade de medidas preventivas para evitar o racionamento”, informou a prefeitura.

Foi solicitado, então, que a população economize, faça o uso consciente e realize mudanças de hábitos em relação ao consumo de água, caso contrário poderá começar a faltar.

De acordo o SAE, algumas medidas simples podem ajudar, e se todos economizarem, não vai faltar água nas torneiras. Foi sugerido que a população tome banhos rápidos, feche o chuveiro na hora de ensaboar, preste atenção e elimine vazamentos, use a descarga e a torneira com consciência, lave as roupas com menos frequência, cuidados com a caixa de água, reutilize a água da máquina para limpeza e não lave calçadas.

Falta de Água

No domingo, dia 16 de agosto, haverá falta de água em todos os bairros da cidade das 6h às 12h. Neste dia será realizada a lavagem dos reservatórios da caixa d’água localizada no Jardim Pacaembu.

A lavagem dos reservatórios é realizada a cada seis meses para evitar o acumulo de resíduos no fundo, ocasionado pela decantação, e dessa forma preservar a qualidade da água que vai para as residências.

O SAE alerta que assim que terminar os serviços o abastecimento voltará ao normal. Durante esse tempo, resíduos que se encontram nos canos de ferro ressecam e quando entram novamente em contato com a água se desprendem e causam o turvamento do líquido por um curto período.