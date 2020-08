Divinolândia realiza melhorias na zona urbana e rural

Texto: Felipe Lange | Assessoria de Imprensa

A Prefeitura de Divinolândia prossegue com serviços, obras e manutenções na zona urbana e rural do município. Nos últimos dias, o setor de Obras e Serviços realizou adequações e melhorias na Estrada Municipal dos bairros Campestrinho e Fortaleza. Também foi realizada a patrolagem na estrada que liga os bairros Três Barras e Campestrinho e construção de ponte no bairro Três Barras.

Para melhorar o escoamento de águas pluviais, a Prefeitura promove a construção de rede pluvial na Rua 13 de Maio e na estrada do bairro Sertãozinho. O serviço também ocorre no bairro Campestrinho e Nova Divinolândia.

“As obras visam trazer mais comodidade para os moradores da região, além de facilitar a captação e o escoamento das águas da chuva, diminuindo os alagamentos e os estragos nesses locais”, comentou o prefeito Dr. Naief Haddad Neto.

Outro serviço promovido durante a semana foi a instalação de iluminação de LED na Avenida Prefeito Oswaldo Lopes e reposição de lâmpadas no bairro Santo Antônio. O serviço também está previsto para ocorrer nos bairros Campestrinho, Três Barras e Ribeirão do Santo Antônio.