Neste Dia dos Pais, cemitério abrirá em horário especial

O “Cemitério da Saudade” e o “Cemitério Parque das Acácias” estarão abertos das 7h às 18h neste sábado, dia 8, e das 6h às 18h no domingo, dia 9, data em que é celebrado o Dia dos Pais neste ano.

Segundo a prefeitura, a alteração é para evitar aglomerações devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Não haverá missa e os visitantes devem permanecer no local o menor tempo possível.

A prefeitura solicita a todos que sigam as medidas de prevenção e distanciamento social, conforme determinado pelos órgãos de saúde.