Prefeitura de Grama entregou máscaras à população

A prefeitura de São Sebastião da Grama, através do departamento de Assistência Social, tem intensificado a distribuição gratuita de máscaras de tecido e TNT para a população. O município confeccionou 3500 máscaras que estão sendo entregues às pessoas como medida de proteção contra o novo coronavírus.

A distribuição das máscaras faz parte das ações de enfrentamento à Covid-19 em São Sebastião da Grama, em um esforço coletivo, entre poder público e sociedade.

Foram feitas duas ações, uma em junho e outra em julho, quando foram distribuídas 1.200 máscaras para pessoas em filas de bancos e pontos estratégicos da cidade, onde há grande movimentação de pessoas.

As peças de proteção foram confeccionadas no Polo Social, na sala de corte e costura, por costureiras voluntárias e contratadas, através do Departamento Social

Nos últimos meses, além das ações em pontos estratégicos também foram entregues diversas máscaras aos servidores públicos, participantes do Procap, pessoas assistidas pelo CRAS e Polo Social que se encontram em vulnerabilidade social, além de integrantes da barreira sanitária e patrulha sanitária. Segundo a Gestora do Polo Social, Rosane Raddi, mais de 3.100 máscaras já foram entregues e que o trabalho de confecção seguirá durante toda pandemia.

As pessoas interessadas poderão retirar as peças no CRAS ou Polo Social durante a semana ou nas barreiras sanitárias nos finais de semana.