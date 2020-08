Rotary Clube entregou cestas arrecadadas em live

O Rotary Clube de Vargem Grande do Sul promoveu uma Live Solidária no dia 27 de junho, em parceria com Ronaldo Marques e Banda. Na live, alimentos foram arrecadados para doação e as cestas começaram a ser entregues no dia 25 de julho.

Segundo a diretoria do clube, quem está recebendo os alimentos são as famílias em situação de vulnerabilidade social de Vargem. O objetivo é ajudar neste momento difícil que o país enfrenta, com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

No total, conforme o informado, 220 cestas básicas foram arrecadadas e foi definido quais famílias receberiam o apoio, a partir de listas fornecidas por órgãos municipais competentes.

Devido ao sucesso da apresentação online, o Rotary agradeceu a todos que participaram da realização da live e às pessoas, famílias e empresas que doaram na ocasião.

Fotos: Arquivo Pessoal