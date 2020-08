Adolescentes foram pegos traficando no Paraíso II

Os policiais militares cabo Leite e soldados Amauri e Prado apreenderam dois adolescentes por tráfico de drogas, na segunda-feira, dia 3, no bairro Paraíso II.

Durante patrulhamento, a equipe recebeu a informação de que em uma das ruas, dois menores de idade, sendo um rapaz e uma menina, estariam realizando o tráfico de drogas pelo local.

Com a descrição dos suspeitos, a equipe foi até o local e avistou o casal. Eles foram abordados e na busca pessoal do rapaz, foi encontrado apenas R$ 20,00. Com a menina, os PMs localizaram uma porção de maconha sob o seu pé, e ao ser questionada se haveria mais drogas, ela negou.

No entanto, quando foi informada que uma policial feminina realizaria a busca pessoal, acabou confessando que dentro de sua bermuda tinha mais uma porção de maconha de tamanho maior, R$ 22,00, e um celular.

Foi dada voz de apreensão aos dois menores por ato infracional de tráfico de drogas e eles foram encaminhados à Delegacia, onde o delegado ratificou o ato infracional. Após os depoimentos, eles foram liberados para o responsável.