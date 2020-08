Atirou tijolos na casa da namorada e foi preso pela PM

Após discussão entre casal de namorados, a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul foi solicitada via Copom para comparecer na Cohab VI, no domingo, dia 2.

A equipe, composta pelo cabo Adriano Ferreira do Carmo e soldado Willian Minelli Barson, em contato com as vítimas, constatou que o namorado de uma das vítimas e ela tiveram uma discussão, motivo pelo qual ele passou a xingar e ameaçar a garota.

Quando as outras vítimas saíram da residência para ver o que estava acontecendo, o autor começou a arremessar tijolos na casa, vindo a acertar a parte da frente da cabeça de uma delas, o que causou um corte profundo. A vítima machucada foi conduzida ao Hospital de Caridade pelo Resgate da Guarda Civil Municipal, permanecendo em observação devido ao traumatismo craniano sofrido.

Posteriormente, a equipe deslocou até a casa do autor, na zona rural, e deteve o indivíduo. Ele foi conduzido à central de flagrantes de São João da Boa Vista, onde o delegado, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão dada pelos policiais, ficando o autor à disposição da Justiça.