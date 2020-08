Ex tentou entrar em casa de vítima com faca e a ameaçou

A equipe da Polícia Militar, composta pelo cabo Adriano Ferreira do Carmo e soldado William Minelli Barzon, foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, no dia 31, no Jardim Santa Marta.

Via Copom, a vítima informou que seu ex companheiro estava com uma faca, muito nervoso e embriagado. No local dos fatos, os PMs encontraram o suspeito totalmente embriagado e agressivo e, de imediato, ele foi contido, sendo necessário o uso de algemas.

Os policiais encontraram a faca a poucos metros dele. A vítima informou que ele estava tentando entrar em sua residência e que fazia ameaças dizendo que iria matá-la. Foi dada voz de prisão ao rapaz e o caso foi levado à Delegacia de Plantão, em São João da Boa Vista, onde a vítima foi orientada pelo escrivão sobre seus direitos e não quis representar contra o rapaz, sendo elaborado boletim de ocorrência de Violência Doméstica. Após o pedido de medidas protetivas, o indivíduo foi liberado.