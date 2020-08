Falecimentos

Faleceu Frederico de Oliveira (Fredi), aos 34 anos, no dia 1º de agosto. Solteiro, deixa a mãe Magali Gonçalves de Oliveira e o pai Elsio José de Oliveira e o irmão Elsio de Oliveira. Seu sepultamento aconteceu no dia 1º de agosto, no Cemitério da Saudade.

O bancário aposentado Salvador Barticioti, conhecido como Vadô, faleceu nesta segunda feira, dia 03, aos 77 anos de idade. De tradicional família de Vargem Grande, Salvador teve uma intensa vida voltada para as causas sociais. Foi presidente da Sociedade Humanitária, presidiu a construção da Igreja São José, fez parte do Catecumenato, fazia encontro de casais e participava do terço dos homens. Também por ser muito comunicativo, era sempre requisitado para cantar os bingos beneficentes e na parte política, teve atuação na coordenação do então candidato a prefeito de Vargem, Totonho Cavalheiro. Era viúvo de Silene Gorini Barticioti e deixa o filho Flávio, irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 03, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Magali Aparecida de Moraes, aos 65 anos de idade, no dia 02 de agosto. Deixa as filhas Anally e Anielly; genros; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 3 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Alfredo Carossi Filho aos 51 anos de idade, no dia 01 de agosto. Deixa a esposa Maria Helena, os filhos Jenifer, Alessandro, Alexandre, André e Adriano; e demais familiares. Seu sepultamento aconteceu no dia 01 de agosto, no Cemitério da Saudade.