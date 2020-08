Homem com traumatismo craniano morre em Vargem

Na madrugada do último sábado, dia 1º de agosto, a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul foi acionada para comparecer ao Hospital de Caridade, onde um homem de 34 anos tinha sido levado já sem vida. Posteriormente, ele foi identificado como sendo Frederico Oliveira.

Segundo os policiais, uma testemunha contou que estava num lugar de Vargem conhecido como Morro da Lua com a vítima e outras duas pessoas, ingerindo bebida alcoólica.

De acordo com esta testemunha, Frederico já estava bebendo há cerca de uma hora, quando vomitou e caiu, ficando inconsciente. Eles tentaram reanimar o rapaz, mas não conseguiram. Então, o levaram ao Hospital de Caridade, onde o médico que o atendeu informou que Frederico teria sofrido um traumatismo cranioencefálico.

O caso foi relatado ao Plantão da Polícia Civil, em São João da Boa Vista. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil de Vargem, que investiga o caso.

De acordo com o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, já foram localizadas e ouvidas testemunhas e a Polícia Civil aguarda o resultado da perícia feita no local, para dar prosseguimento às investigações.